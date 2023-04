Serie A: SSC Neapel vergibt Meister-Matchball - Scudetto-Party verschoben

Ein 1:1 (1:0) gegen US Salernitana am Sonntag reichte den Erben von Diego Maradona noch nicht, um die große Feier ihres ersten italienischen Fußball-Meistertitels seit 1990 zu starten.

Ausgleich in der Schlussphase lässt Neapel-Party platzen

Auch Napoli-Trainer Luciano Spalletti versuchte, das Positive zu sehen. „Was mich betrifft, so verlängert dies nur die Freude, denn es ist mir nicht unangenehm, in dieser Position an der Tabellenspitze zu sein. So kann ich noch ein bisschen länger feiern, denn ich bin überzeugt, dass wir diese zwei Punkte holen werden“, erklärte er.