Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona: Rüdiger-Comeback im Pokal-Halbfinale?

Nach der Teilnahme des 30 Jahre Abwehrspielers am Abschlusstraining für den fünften Clásico der Erzrivalen in der laufenden Saison am Mittwoch (21.00 Uhr/Hinspiel: 0:1) mit bandagierten Kniegelenken gab Real-Trainer Carlo Ancelotti Entwarnung für den ehemaligen Stuttgarter.