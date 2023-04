Ligue 1: PSG patzt gegen Lyon und kassiert zweite Pleite in Serie

Bradley Barcola (56.) erzielte das Siegtor für die Gäste. Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern München (0:3 nach Hin- und Rückspiel) und der Niederlage im Achtelfinale des Coupe de France (1:2 gegen Marseille) ist der Titel in der Liga der einzige, den PSG in dieser Saison noch gewinnen könnte.