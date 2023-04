Weltrekordangebot für Manchester United! Kommt es zu einem historischen Deal?

United mit Weltrekord-Angebot

Al Thani versprach zudem erhebliche weitere Mittel für Transferausgaben und Infrastruktur. Diese sollen entweder die Sanierung des Old Trafford oder sogar den Bau eines neuen Stadions beinhalten. Zudem will das katarische Konsortium die Schulden des Vereins in Höhe von 620 Millionen Dollar tilgen. Insgesamt, so schreibt die Daily Mail in England, soll es sich um ein Angebot in Weltrekord-Höhe handeln.