Nach Selbstanzündung: Tunesischer Profifußballer verstorben

Nach einer Selbstanzündung aus Protest gegen die Regierung ist der tunesische Fußballprofi Nizar Issaoui verstorben. Wie sein Bruder Ryad am Freitag gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigte, erlag der 35-Jährige den Verbrennungen dritten Grades, die er bei seiner Aktion Anfang der Woche erlitten hatte. Issaoui war in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Tunis gebracht worden, dort kämpften die Ärzte vergeblich um sein Leben.