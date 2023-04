Sabitzer über United-Verbleib: "Meinen Platz gefunden"

Sabitzer ist noch bis zum 30. Juni vom deutschen Rekordmeister FC Bayern an die Red Devils ausgeliehen.

„Natürlich sind meine Gedanken in Bezug auf United - speziell mit Blick darauf, wie es läuft, welches Vertrauen ich von Erik ten Hag bekomme - sehr positiv. Aber ich habe es ja nicht allein zu entscheiden“, so Sabitzer, in dessen Leihvertrag keine Kauf-Option verankert ist.