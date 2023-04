Vom Fliesenleger zum neuen Startrainer? Der verrückte Weg von Levent Sürme zum türkischen U21-Trainer

Statt sich darüber zu viele Gedanken zu machen, bastelte Sürme weiter an einem Werdegang, der alles andere als normal in diesem Fußball-Business ist.

„Rummsvolle Tage“: So hart musste Sürme immer arbeiten

Fußballerisch kam Sürme bereits in der U18 des FC Augsburg an seine Grenzen. Bei allem taktischen Verständnis war die Physis für die Top-Karriere nicht gegeben.

Sürme vermeidet Langeweile und nimmt Eltern in die Pflicht

Um noch professioneller aufzutreten, arbeitete Sürme mit dem Sportpsychologen Dr. Tom Kossak zusammen. „Emotionen sind eine Waffe. Aber nur, wenn man sie bewusst einsetzt“, lautet sein Motto. Im Umgang mit den Jugendlichen wurde er so noch kontrollierter, in den Vordergrund trat seine Kompetenz.

Was ihm wichtig ist? Abwechslungsreichtum bei Ansprachen und Training: „Viele Trainer haben einen festen Ablauf bei ihren Besprechungen. (…) Es ist immer das Gleiche – und somit einfach nur langweilig. So will ich nicht sein.“

Mit den Normen des Business brechen, seine eigene Duftmarke setzen und dabei ehrlich bleiben. Statt sich in Leipzig vom Glanz blenden zu lassen und hochtrabende Versprechungen zu geben, forderte er: „Eltern sollten alles, was Vereine ihnen erzählen, hinterfragen. Leider haben sie aber meist gar nicht das fachliche Know-how. Und sie setzen oftmals auch auf den falschen Berater.“

Erst WM-Analytiker – nun türkischer U21-Trainer

Nicht umsonst holte ihn Stefan Kuntz in sein türkisches Trainerteam. Auch Baum dachte wieder an Sürme. Er holte ihn in sein Analyse-Team für die Winter-Weltmeisterschaft in Katar.