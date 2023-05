Arsenals Arteta: Titelkampf "ist noch offen"

Teammanager Mikel Arteta vom FC Arsenal rechnet seiner Mannschaft weiterhin Titelchancen in der englischen Fußball-Premier-League aus. "Alles ist noch offen", sagte der Trainer des Tabellenzweiten, der drei Spieltage vor Schluss nur einen Punkt Rückstand auf Manchester City aufweist. City hat allerdings eine Partie weniger absolviert.

Voraussetzung für die weitere Titeljagd der Gunners sei ein Sieg im Duell mit Brighton & Hove Albion am Sonntag (17.30 Uhr/Sky): "Das ist das entscheidende Spiel. Wir wollen sie schlagen, um unsere Hoffnungen und unseren Enthusiasmus für alles Kommende noch einmal zu steigern", sagte Arteta. Auf die Frage, ob auch seine Spieler noch an den Titel glauben würden, antwortete er: "Dafür sind wir hier."

Um im Endspurt den Fokus zu behalten, habe Arteta seinen Spielern zudem die Vorgabe gemacht, sich erst nach Saisonende mit Vertragsgesprächen zu beschäftigen: "Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, was im Moment der 'real deal' ist", sagte der 41-Jährige. Eine Ansage, die unter anderem an Mittelfeld-Motor Granit Xhaka gerichtet sein dürfte. Der Ex-Gladbacher soll sich laut Medienberichten in Gesprächen mit Bayer Leverkusen befinden.