Celtic feiert 53. Meistertitel in Schottland

Celtic Glasgow ist zum 53. Mal schottischer Fußball-Meister. Die Hoops sicherten sich durch ein 2:0 (0:0) bei Heart of Midlothian aus Edinburgh vier Spieltage vor Saisonende den elften Titel in den vergangenen zwölf Jahren. Erzrivale Glasgow Rangers, mit 55 Titeln Rekordmeister, blieb nur Rang zwei.

Der Japaner Kyogo Furuhashi (67.) und der Südkoreaner Hyun-Gyu Oh (80.) trafen zum 31. Sieg im 34. Saisonspiel. Celtic kann in dieser Saison zum achten Mal das schottische Triple schaffen: Den Ligapokal hat die Mannschaft von Teammanager Ange Postecoglou bereits gewonnen, im Finale um den schottischen FA-Cup trifft Celtic am 3. Juni auf Zweitligist Inverness Caledonian.