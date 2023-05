Premier League: Ex-NFL-Star Watt investiert in FC Burnley

Der ehemalige Football-Star JJ Watt und seine Ehefrau Kealia investieren in den englischen Fußball.

Das sportliche Paar - Kealia Watt war US-Nationalspielerin im Fußball - gab am Montag sein Engagement beim Premier-League -Aufsteiger FC Burnley bekannt.

„Wenn man in einen Klub investiert, der 1882 gegründet wurde, muss man großen Respekt vor der Tradition und Historie haben“, wurden JJ und Kealia Watt auf der Homepage der „Clarets“ zitiert. „Wir investieren nicht nur in das Team und den Trainer, wir investieren auch in die Stadt und ihre Menschen.“