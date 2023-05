Luton und Coventry kämpfen um die Premier League

Vor fünf Jahren dümpelten Luton Town und Coventry City in der Viertklassigkeit herum, am Samstag spielen sie um den Aufstieg in die Premier League.

Am Samstag spielen Luton und Coventry um den Aufstieg

© IMAGO/Barrington Coombs/SID/IMAGO/Barrington Coombs