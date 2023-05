Martin Hinteregger übernimmt Trainerjob in Österreich

Ex-Frankfurt-Profi Martin Hinteregger wird zur kommenden Saison in die Trainerrolle schlüpfen.

„Unser Coach Florian Oberrisser wird Papa und will kürzertreten. Ich bin schon gespannt auf die neue Aufgabe“, wird Hinteregger bei der Kronen Zeitung zitiert.

Hinteregger mit Karriereende

Sirnitz spielt in der Unterliga Ost in Österreich, steht aktuell auf Tabellenplatz sieben. Hinteregger führt mit 21 Toren die Torschützenliste der Liga an.