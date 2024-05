Klopps Liverpool hält Mini-Titel-Chance am Leben: Salah jubelt nach Zoff wieder

Der FC Liverpool hat seine Minimal-Chance auf die englische Meisterschaft gewahrt. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewann am Sonntag nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg gegen Tottenham Hotspur mit 4:2 (2:0).

Zwei Spieltage vor Schluss ist der Titel in der Premier League mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal jedoch nur noch theoretisch möglich.

Klopp beorderte seinen Star-Stürmer Mohamed Salah wieder in die Startelf. Beim jüngsten 2:2 gegen West Ham United hatten sich beide noch ein Wortgefecht an der Seitenlinie geliefert. Der Ägypter war es dann, der per Kopf für Liverpool eröffnete (16.). Kurz vor der Pause erhöhte Linksverteidiger Andy Robertson auf 2:0 (45.).