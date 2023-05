Spanien: Real verliert zweiten Platz

Real Madrid hat nach dem schmerzvollen Aus in der Champions League auch in der Liga einen Rückschlag kassiert. Spaniens Fußball-Rekordmeister verlor am Sonntag das hitzige Duell beim abstiegsbedrohten FC Valencia mit 0:1 (0:1) und damit auch Platz zwei an den Stadtrivalen Atletico. Diego Lopez erzielte das Tor des Abends für die Gastgeber (33.).