„Wichtige Botschaften“: FIFA und WHO verlängern Kooperation

Der Fußball-Weltverband FIFA und die Weltgesundheitsorganisation WHO arbeiten auch in den kommenden vier Jahren weiter zusammen. Während der Weltgesundheitsversammlung in Genf unterzeichneten WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Verlängerung der Grundsatzvereinbarung, die seit Oktober 2019 besteht.