Belgien: Van Bommel mit Antwerpen Meister

In einem spannenden Ligafinale reichte Antwerpen ein 2:2 (0:1) beim KRC Genk, um den Titel perfekt zu machen. Kapitän und Routinier Toby Alderweireld erlöste sein Team in der vierten Minute der Nachspielzeit. Konkurrent Union Saint-Gilloise musste eine 1:3-Niederlage beim vorherigen Meister FC Brügge hinnehmen und schloss die Saison als Dritter punktgleich mit Genk ab.

Am 30. April hatte Antwerpen im Brüsseler Heyselstadion mit einem 2:0-Sieg gegen KV Mechelen den insgesamt vierten Pokalsieg gefeiert. In den letzten drei Spielzeiten ging der Meistertitel an den FC Brügge, der in der separat ausgespielten Meisterrunde abgeschlagen Letzter wurde.