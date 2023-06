"Mister, bleib!": Roma-Fans flehen Mourinho an

Fans des italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom haben Trainer Jose Mourinho nach dem letzten Saisonspiel mit Sprechchören gefeiert.

„Mister, bleib in Rom!“, riefen die Anhänger, als der Portugiese nach dem 2:1 gegen Spezia Calcio in die Fankurve ging. Mourinho nickte daraufhin mit dem Kopf und zeigte mit einer Hand auf den Boden - ganz so, als wolle er sagen: „Ich bleibe hier“.