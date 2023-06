Rafaela Pimenta - Raiola-Erbin ist die mächtigste Frau im Fußball

Die Brasilianerin hat in ihrer relativ jungen Rolle als Geschäftsführerin der Agentur „One“ schon zahlreiche Deals wie den Transfer von Erling Haaland zu Manchester City eingefädelt.

Ungewöhnlicher Start für Beraterin

Dabei sah es am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn alles andere als danach aus, dass sie später einmal im Fußball-Business landen würde.

Viel mehr arbeitete sie in Brasilien als Anwältin und Dozentin. Um mehr Studenten für ihre Vorlesungen zu begeistern, entschied sie, FIFA- und UEFA-Recht in ihr Kurrikulum aufzunehmen.

Damit zog sie nicht nur das Interesse an den Universitäten auf sich, sondern auch zahlreiche Profis wurden auf sie aufmerksam. So arbeitete sie mit Rivaldo zusammen, als sie zum ersten Mal auf Raiola traf.

„Ich war da, weil er einen Rat brauchte, etwas von mir wissen wollte, aber er benahm sich, als ob er alles wüsste. Ich erinnere mich, dass ich ihn einmal fragte, ob er einen Rat wollte oder nicht. ‚Für wen hält sich der Kerl eigentlich?‘“, erinnerte sie sich im Interview mit The Athletic.

Diese Form der Provokation war jedoch nur Taktik. „Viele Jahre später erzählte er mir, dass er damals dachte: ‚Diese Frau hat die Eier, so mit mir zu reden!‘“, schilderte Pimenta und ergänzte: „Er war super nett und so offen. Der Rest ist Geschichte.“

Pimenta übernimmt die Rolle von Raiola

Dabei musste sie am Anfang aber noch mit einigen Klischees kämpfen, denn der Job als Beraterin war nicht sonderlich hoch angesehen. „In Brasilien waren fast alle dagegen. ‚Fußball? Auf keinen Fall... das ist ein mieses Leben und nichts für dich, du bist Anwältin. Agenten sind furchtbar‘“, erklärte sie.

Doch sie hatte diese unglaubliche Verbindung zu Raiola. Er war der Mann im Vordergrund, der die Aufmerksamkeit auf sich zog, und sie agierte als geschickte Verhandlerin im Hintergrund. Raiola „neigte zu Ausbrüchen“, während sie im Anschluss „die Dinge beruhigen und in eine andere Perspektive rücken“ musste.

Das hat sich mit dem Tod des Star-Beraters geändert, denn sie ist nun die Frau, die im Rampenlicht steht. „Wir haben etwas zu zweit aufgebaut, und dann ist man plötzlich allein. Das bedeutet, dass man sich die Sache noch einmal anschauen und sehen muss, was man tun muss“, schilderte Pimenta.

Beraterin: „Meinen Job kann man auch als Kindermädchen bezeichnen“

Ihre Jobbeschreibung ist dabei relativ klar: „Man kann meinen Job auch als Kindermädchen bezeichnen, aber ich nenne mich die Verhinderin von Katastrophen. Ich muss das sein und das liefern, was der Spieler in einer Situation gerade so braucht.“