„Es geht ausschließlich ums Geld“ - Petersen kritisiert Saudi-Wechsel

Immer mehr europäische Stars wie Karim Benzema oder N´Golo Kanté folgen Cristiano Ronaldo in die Wüste nach Saudi-Arabien. Allerdings gibt es auch immer wieder Spieler, wie Robert Lewandowski, die keinen Gedanken an einen Saudi-Wechsel verschwenden .

Im Interview mit dem kicker äußerte Nils Petersen Kritik an dem System: „Es ist enttäuschend und wirft ein schlechtes auf uns Fußballer, weil niemand mit dem Argument kommen kann, es ist so interessant dort, meine Frau will unbedingt dorthin oder meine Familie liebt Saudi-Arabien. Es geht ausschließlich ums Geld.“