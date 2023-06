Lewandowski lehnte Mega-Offerte aus Saudi-Arabien ab

Saudi-Arabien lockt zahlreiche Altstar mit horrenden Gehältern in den Wüstenstaat. So schlossen sich beispielweise Karim Benzema und N‘Golo Kanté in diesem Sommer Al-Ittihad an. Des Weiteren stehen auch Hakim Ziyech oder Édouard Mendy vor einem Wechsel in die Saudi Professional League.