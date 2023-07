"Özil können wir getrost vergessen": Ex-Weltmeister wird nach Tattoo-Skandal abgestraft

„Özil ist nicht mehr als eine sport- und gesellschaftspolitische Schwalbe, die wir getrost vergessen können“, schrieb Lange in seiner Kolumne für das Portal watson . Der Sportwissenschaftler reagierte damit auf einen Social-Media-Post, in dem sich Özil mit einem höchst umstrittenen Tattoo gezeigt hatte.

Der einstige deutsche Nationalspieler trägt eine Flagge mit drei Halbmonden auf der Brust - das Parteilogo der türkisch-rechtsextremistischen Partei MHP, der nationalistischen Bewegung in der Türkei, aus der sich die rechtsextreme Bewegung der Grauen Wölfe (Ülkücü) entwickelt hat. Özil selbst hat sich zu dem Tattoo bisher nicht geäußert.

Özil sei ein „ein junger Mann ohne Haltung, der in gesellschaftspolitischer und ideologischer Hinsicht ausschließlich das macht, was bequem ist und ihm nützt. Wohl wissend, was Fans, Medien und Sponsoren gerade wollen“, urteilte Lange.