Premier League: „Wer lacht jetzt über Havertz?" - Nationalspieler lässt Kritiker verstummen

Nachdem der Offensivspieler bei der Volley-Challenge nach 14 Flanken den Ball nicht im Netz untergebracht hatte, traf er in der Partie nach einer Hereingabe von Marquinhos: Nach kurzer Brustannahme hämmerte der 24-Jährige die Kugel in der 89. Minute vom linken Fünfereck vorbei an Keeper Djordje Petrovic zum 5:0-Endstand ins Netz.