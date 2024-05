Liverpool-Fan Campino über Kumpel Klopp: "Hatte Bedenken"

Einsames Bier statt Tea Time? Sänger Campino von den Toten Hosen hatte einige Zweifel daran, dass sein guter Freund Jürgen Klopp in England zurechtkommen würde. „Ich hatte Bedenken, dass er sich mit Warsteiner oder Beck‘s in seiner Bude verbarrikadiert, statt das Leben in England von A bis Z anzunehmen“, sagte Campino (61) im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) vor Klopps letzten Spiel mit dem FC Liverpool.