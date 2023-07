Regenbogenbinde überblendet? Henderson-Klub sorgt für Empörung

Sein Wechsel nach Saudi-Arabien sorgt für gehörigen Wirbel! Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass Liverpool-Legende Jordan Henderson zum saudischen Klub Al-Ettifaq wechselt , wurde schnell Kritik an seiner Entscheidung laut.

Sein neues Team - so die einhellige Reaktion von Fans und Medien - passe nicht mit seiner Vergangenheit zusammen. Der 33-Jährige hatte sich immer lautstark für die Rechte und Sichtbarkeit der LGBTQ-Gemeinschaft eingesetzt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Sein neuer Arbeitgeber scheint genau das aber nicht zu unterstützen. Im Gegenteil: In dem Video, das Al-Ettifaq in den sozialen Medien postete, um den Transfer zu verkünden, wurden Hendersons Regenbogenbinden in sämtlichen Sequenzen schwarz-weiß überblendet.