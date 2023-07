"Es ist traurig, absolut seltsam": Klopp reagiert auf schmerzhaften Liverpool-Abgang

Der FC Liverpool hat den Abschied von Jordan Henderson offiziell verkündet. Einen Tag, nachdem sich der Kapitän in einem emotionalen Statement verabschiedet hat , reagierte Trainer Jürgen Klopp auf den Abgang.

„Im Moment ist es absolut in Ordnung, aber es läuft schon seit einer Weile, so dass wir Zeit hatten, uns daran zu gewöhnen“, sagte der Coach über Hendersons Abschied.

Man werde ihn schwer vermissen: „Das ist Fußball, das ist Leben, das ist normal, solche Dinge passieren. Als wir am Montag wieder in Liverpool ankamen, wartete Hendo auf uns, um sich gebührend von der Mannschaft und dem Trainerstab zu verabschieden, was eine wirklich nette Geste war. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr schwere Entscheidung für Hendo war, und ich war die ganze Zeit bei ihm oder mit ihm.“