U21-EM: Frankreich von Ukraine düpiert - England erreicht gegen Portugal das Halbfinale

England und die Ukraine komplettieren bei der U21-EM in Georgien und Rumänien das Halbfinale.

Die große Überraschung des Abends folgte im Anschluss: Die Ukraine bezwang in Cluj überraschend Titelfavorit Frankreich mit 3:1 (2:1).

Mudryk glänzt: Frankreichs U21 scheitert erneut

Rayan Cherki brachte die Franzosen zwar in Führung (19.), doch Georgi Sudakow (32., Foulelfmeter und 44.) und Artem Bondarenko (86.) drehten die Begegnung. Michailo Mudryk vom FC Chelsea leitete bei seinem ersten Turniereinsatz die ersten beiden Treffer ein. Die Ukraine kämpft gegen Spanien um den Einzug ins Endspiel.

Rekordeuropameister Spanien rang die Schweiz in der Runde der letzten Acht mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung nieder. Juan Miranda (103.) erzielte in Bukarest den entscheidenden Treffer. Zuvor hatte Sergio Gomez (68.) die Spanier in Führung gebracht, die Schweiz aber durch Zeki Amdouni (90.+1) noch ausgeglichen.