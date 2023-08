Ligue 1: Ben Yedder angeklagt

Das teilte die Staatsanwaltschaft Nizza am Freitag mit. Der 32-Jährige musste nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP eine Kaution von 900.000 Euro hinterlegen.

Gegen den Sturmkollegen von Kevin Volland beim Ligue-1-Topklub AS Monaco wurde Mitte Juli Anzeige erstattet. Ben Yedder debütierte Anfang 2018 für die französische Nationalmannschaft. In 19 Länderspielen gelangen ihm drei Tore. In der Saison 2019/20 war Ben Yedder Torschützenkönig der Ligue 1.