"Dir fehlt noch eine Null!" Ronaldo veräppelt Ex-Teamkollegen

Mit diesem kleinen Seitenhieb hatte Sergio Ramos, der aktuell auf der Suche nach einem neuen Verein ist, wohl nicht gerechnet. Der Spanier durchbrach am Donnerstag die Marke von 60 Millionen Followern auf Instagram und bedankte sich mit einem Post bei seinen Fans.

Ära bei Real Madrid mit Ronaldo und Ramos

Ein langer Weg also noch für Ramos, der Ronaldos Stichelei aber mit einem Lächeln aufgenommen haben dürfte. Immerhin waren die beiden neun Jahre lang Teamkollegen bei Real Madrid und feierten in dieser Zeit vier Titel in der Champions League sowie drei FIFA-Klubweltmeisterschaften. Dazu kamen noch drei UEFA-Supercup-Titel und je zwei spanische Meisterschaften und Pokalsiege.