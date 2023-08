Nächster Bayern-Abgang fix! Tillman zu PSV Eindhoven - aber FCB verlängert vorab

Der FC Bayern hat wie von SPORT1 am Mittwoch berichtet den Vertrag mit Malik Tillman bis 2026 verlängert und den Offensivspieler gleichzeitig für eine Saison an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehen.

Das teilten die Münchner am Donnerstag mit.

Bereits in der abgelaufenen Saison war der 21-Jährige an den schottischen Erstligisten Glasgow Rangers ausgeliehen, für den Vizemeister kam er in 43 Partien auf zwölf Treffer.