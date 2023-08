Fehlstart für Ronaldo & Co.! Al-Nassr patzt erneut - Mané-Tor zählt nicht

Trotz der Rückkehr von Cristiano Ronaldo, der zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatte, musste das Team unter der Leitung von Trainer Luis Castro am zweiten Spieltag der Saudi Pro League eine 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Al Taawon hinnehmen.

Für die Führung der Gäste sorgte der kamerunische Stürmer Leandre Tawamba mit einem Kopfball (20.). Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer von Sadio Mané in der Nachspielzeit (90.+5) wurde aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt. Stattdessen gelang Al Taawon nach einem Abwehrfehler noch das 2:0 durch Ahmed Bahusayn (90.+6).

Al-Nassr mit VAR-Pech

Vor vier Tagen hatte Al-Nassr bereits den Ligaauftakt mit einer 1:2-Niederlage gegen das von Steven Gerrard trainierte Al-Ettifaq verpatzt. Gegen Al Taawon agierte Al-Nassr über weite Strecken zu unkonzentriert in der Defensive, was sich auch in den Gegentoren widerspiegelte.