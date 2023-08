Hammer-Bericht: Kehrt Ronaldo mit Al-Nassr in die Champions League zurück?

Wie das italienische Portal Calcio Finanza berichtet, will der saudi-arabische Verband SAFF - der vom Staatsfond PIF kontrolliert wird - einem seiner Teams die Teilnahme am größten europäischen Wettbewerb ermöglichen.

Kehrt Ronaldo mit Al-Nassr in die Champions League zurück?

Ein entsprechender Antrag soll an die UEFA gestellt werden, die die europäischen Cup-Wettbewerbe veranstaltet. Das angepeilte Ziel ist dem Bericht zufolge die Saison 2024/25, die den Start des neuen CL-Formats markiert. Dieses sieht vor, dass künftig 36 Teams an den Start gehen, vier mehr als bisher.

Und genau da will Saudi-Arabien offenbar ansetzen und sich einen der zusätzlichen Startplätze sichern. Sollte sich der Bericht aus Italien bestätigen, wäre es der nächste massive Eingriff in den europäischen Fußball. Die spanische Marca bezeichnete den Schritt allerdings als „noch unmöglich“, zumindest in den nächsten Jahren. Bisher haben die besten Saudi-Arabien-Klubs stets an der asiatischen Champions League teilgenommen.