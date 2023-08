Kurz vor Saisonstart! Premier-League-Trainer weg

Nach nur neun Monaten verlässt der frühere spanische Fußball-Nationaltrainer Julen Lopetegui Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers. Nach Angaben des dreimaligen englischen Meisters kam es in beiderseitigem Einvernehmen zur Trennung. Die Saison beginnt am Freitag, die Wolves spielen am Montagabend bei Manchester United.