Messi unaufhaltsam! Achtes Tor im fünften Spiel für Miami

Der argentinische Fußball-Weltmeister erzielte beim 4:0 (2:0) gegen den FC Charlotte am Freitagabend (Ortszeit) sein bereits achtes Tor im fünften Spiel und verhalf seinem neuen Klub damit zum Einzug ins Halbfinale des League Cups.

Unter den Augen des argentinischen Nationaltrainers Lionel Scaloni absolvierte Messi eines seiner bislang unspektakulärsten Spiele im rosafarbenen Trikot von Miami. Dennoch trug er sich - wie in bislang jeder Partie - mit seinem Treffer in der 86. Minute in die Torschützenliste ein und blieb damit auch im fünften Spiel für Miami ungeschlagen.