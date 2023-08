Fan winkt irre Summe nach Messi-Wette

Er setzte 50 Pfund darauf, dass Messi Torschützenkönig der MLS wird und erhielt eine Quote von 40/1. Erstaunlicherweise ist diese Quote aufgrund seiner Leistungen mittlerweile auf 5/1 gesunken, obwohl Messi noch nicht ein einziges Ligaspiel bestritten hat. Bislang spielte er nur im Leagues Cup.

Inter Miami steht im Viertelfinale des Ligapokals

Wird Messi noch Torschützenkönig der MLS?

Dass der erste Teil der Wette eintrifft, ist aber deutlich unwahrscheinlicher. Der derzeitige Spitzenreiter der Torschützenliste in der MLS ist der deutsche Hany Mukhtar, der 13 Toren in 24 Spielen für Nashville schoss. Ihn einzuholen dürfte sich also schwierig gestalten, zumal nur noch zwölf Partien in der diesjährigen MLS-Saison verbleiben.