Nkunku-Schock für Chelsea! Neuzugang fällt lange aus

Wie der Klub fünf Tage vor seinem Auftaktmatch in der Premier League mitteilte, ist der für 60 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Franzose am linken Knie operiert worden. Über die genaue Art der Verletzung machte Chelsea keine Angaben. Medienberichten zufolge kann der 25-Jährige erst in 16 Wochen wieder trainieren.