Sadio Mané dankt Cristiano Ronaldo

Ein Sieg war ihm zum Neustart nicht vergönnt - und auch kein Platz in der Startelf: Sadio Mané ist bei seinem Debüt für Al-Nassr FC nur zu einem Unentschieden gekommen, erreichte im Arab Club Champions Cup beim Zamalek SC ein mageres 1:1.

Der vom FC Bayern gewechselte frühere Weltklassestürmer wurde beim finanzgewaltigen Klub aus Saudi-Arabien auch erst in der zweiten Halbzeit für Abdulaziz Al-Aliwa eingewechselt, da er erst seit ganz kurzer Zeit beim Team weilt.

Dabei erlebte Mané im King-Fahd-Stadion in Ta‘if keinen einfachen Einstand, nachdem sein neues Team durch einen Elfmeter von Zizo zunächst in Rückstand geraten war (53.).

Mané mit blassem Debüt

Ronaldo sorgt für Happy End

Das Aus und damit doch noch zweiten Platz in Gruppe C zur Qualifikation für das Viertelfinale des Wettbewerbs verhinderte erst Superstar Cristiano Ronaldo vier Minuten vor Schluss. Der Kopfballtreffer des ehemaligen Weltfußballers bedeutete zugleich dessen 840. Tor als Profi.

Für den 38-Jährigen war es außerdem das 300. Tor, das er nicht mit seinem dominanten rechten Fuß erzielte. Der Dank seines Teamkollegen ließ nicht lange auf sich warten: “Congrats for your goal Big Man“ (Übs. Glückwunsch zu deinem Tor mein Großer) bedankte sich Mané beim Portugiesen via Instagram.