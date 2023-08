Serie A: Meister Neapel vor schwieriger Saison

Der Jubel der Napoli-Tifosi ist noch allgegenwärtig, aber die neue Saison in der italienischen Fußball-Serie-A wird für Titelverteidiger SSC Neapel nicht einfach. Mit dem Duell mit Aufsteiger Frosinone Calcio am Samstagabend starten die Neapolitaner in die 120. Serie-A-Saison, in der sie ihren Titel erfolgreich verteidigen wollen. Die Vorzeichen sind allerdings nicht allzu rosig.