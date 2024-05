Leverkusen und Dortmund gleichzeitig in Europacup-Finals

Mit dem Einzug von Bayer Leverkusen in das Finale der Europa League stehen erstmals seit 22 Jahren wieder zwei deutsche Teams gleichzeitig in den Endspielen der beiden wichtigsten Europacup-Wettbewerbe. Der deutsche Fußball-Meister löste sein Ticket für das Endspiel am Donnerstag gegen die AS Rom, in der Champions League hatte sich bereits am Dienstag Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain für das Finale der Königsklasse qualifiziert.