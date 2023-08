Trotz Rückstand und Unterzahl: Liverpool schlägt Bournemouth

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben am zweiten Spieltag der Premier-League-Saison den ersten Sieg gefeiert. Die Reds, bei denen Neuzugang Wataru Endo nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart in der 63. Minute sein Debüt feierte, gewannen ihr Heimspiel gegen den AFC Bournemouth trotz eines frühen Rückstands und einer knapp 30-minütigen Unterzahl mit 3:1 (2:1).

Einen bitteren Rückschlag gab es trotzdem. In der 58. Minute wurde Sommer-Neuzugang Alexis Mac Allister wegen eines groben Foulspiels mit glatt Rot vom Feld geschickt. Er hatte seinen Gegenspieler Ryan Christie mit offener Sohle über dem Knöchel getroffen.

Mac Allister fliegt, Endo debütiert

Mac Allister war nach der Roten Karte geschockt, doch auch der VAR nahm die Entscheidung nicht zurück. Doch rund um den Platzverweis gab es Diskussionen. England-Legende Gary Lineker konnte die Entscheidung nicht verstehen: „Mac Allister sieht Rot aber das ist Schwachsinn. Der Schiedsrichter und der VAR haben einen schlechten Tag in Anfield.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Klopp-Elf kämpft sich zurück

Für die Reds gab es dennoch ein Happy End: Luis Diaz glich per Seitfallzieher spektakulär aus (28.). Mohamed Salah scheiterte per Elfmeter wenig später an Neto, schob den Nachschuss aber rein (36.). Somit drehte die Klopp-Mannschaft die Partie vor der Pause und kam nach dem 1:1 beim FC Chelsea zum Saisonstart auf Kurs.