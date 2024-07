Spektakuläre Wende bei Guardiola?

Guardiola befeuerte Gerüchte um Abschied

Dabei hatte Guardiola selbst zum Saisonende noch die Gerüchte um einen Abschied befeuert . „Die Realität ist, dass ich einem Abgang näher bin als einem Verbleib“, meinte Guardiola am letzten Spieltag der Premier League bei Sky .

Einige Vereinsverantwortliche erwarteten, dass Guardiola seine Amtszeit nach dem Sommer 2025 beenden würde. Hinzu kamen persönliche Erwägungen wie die Belastung und der Druck, ständig auf höchstem Niveau zu arbeiten, sowie der Wunsch, vielleicht wieder näher bei seiner Familie in Spanien zu sein.

Kürzlich gab Guardiola aber auf einer Puma-Party in New York zu verstehen, dass er seine Arbeit liebt und bereit ist, weiterzumachen: „Wenn du liebst, was du tust, warum sollte ich aufhören?“ Diese Aussage gibt den Fans Hoffnung, dass der Trainer über 2025 hinaus bleiben könnte.