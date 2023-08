Trotz Saudi-Wechsel: Neymar für WM-Quali nominiert

Der neue Interims-Nationaltrainer Fernando Diniz nominierte den 31-Jährigen für die Partien gegen Bolivien am 8. September und in Peru am 12. September.

Neymar war am Dienstag von Paris St. Germain zu Al-Hilal in die Saudi Pro League gewechselt und war dafür auch in der Heimat kritisiert worden. In Innenverteidiger Roger Ibanez (Al-Ahli) steht ein weiterer Saudi-Profi im Kader für die ersten Quali-Aufgaben für die WM 2026.