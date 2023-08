Der Goldjunge flieht vor sich selbst - warum Neymar sich Messi als Vorbild nehmen könnte

Der teuerste Spieler der Fußball-Geschichte spielt künftig in Saudi-Arabien. Neymar Jr., 31 Jahre jung, wechselt für eine Ablösesumme von rund 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal . Beim Rekordmeister der Saudi Pro League unterschreibt der Brasilianer einen Zweijahresvertrag.

Doch während „CR7″ mittlerweile 38 Jahre alt ist und auf eine Weltkarriere bei Spitzenklubs wie Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin zurückblicken kann, bevor er sich in die sonnige Rentnerliga aus Saudi-Arabien verabschiedete, ist Neymar gerade einmal 31 Jahr jung.

Und wirkt sogar noch viel jünger, weil er an guten Tagen wie ein unbekümmerter Straßenfußballer zaubert - und an schlechten Tagen wie ein Boyband-Teenie die Boulevard-Blätter beschäftigt.

Neymar verzaubert Fußball-Fans weltweit auf Youtube

Viele Fans entdeckten den 1,75 Meter großen Brasilianer zuerst auf YouTube. Das war so zwischen 2008 und 2012, als junge Fußball-Liebhaber noch auf YouTube sowie Facebook abhingen und Ronaldinho-Tricks online schauten. Eine simplere Zeit.

Dieser Neymar vom FC Santos war damals der Strahle-Teenie aus den viralen Internet-Highlight-Videos. Der junge Rasenplatz-Tänzer - alle 20 Meter rüde gefoult -, der die Fußballkugel beherrschte, als hätte er Magnete in seinen Füßen.

Beim FC Santos fingen die Weltkarrieren von zwei brasilianischen Idolen an: Pelé und Neymar Jr.

Vor genau zehn Jahren, als er 21 Jahre alt war, wagte der heimatverbundene Neymar dann endlich den Schritt nach Europa. Endlich wieder ein brasilianischer Alleskönner beim FC Barcelona, frohlockten die Barca-Chefs und -Anhänger, als im Juni 2023 stolze 56.000 Menschen ins Camp Nou strömten, um das Wunderkind in Katalonien zu begrüßen.

In seiner Debütsaison 2013/14 bewies Neymar bei Barca eindrucksvoll, dass seine Finten, Dribblings, Tricks und Traumtore auch im europäischen Fußball für Staunen, Raunen, Siege und Titel genügen.

Neymar Jr. gelang bei Barca vieles - größer als Messi wurde er nie

Neymar fügte sich gut ins Tiki-Taka-Ensemble ein. Neben Lionel Messi und vor dem legendären Dreiergespann aus Sergio Busquets, Andres Iniesta und Xavi Hernández gelangen dem Linksaußen im ersten Barca-Jahr 15 Tore und 15 Vorlagen in 41 Einsätzen.

Kein Wunder, dass Pep Guardiola, der geschiedene Architekt dieser Barca-Elf, mit den Zähne knirschte, als die Bayern-Bosse im Sommer 2013 lieber Mario Götze nach München holten, als das Experiment mit Neymar zu wagen. Doch an der Säbener Straße war man sich nicht sicher, ob der Brasilianer den Sprung in die europäische Elite sofort packen würde. Zudem eilte Neymar schon damals der Ruf des Paradiesvogels und Eskapaden-Prinzen voraus.

Denn wenige Tage zuvor hatte Viertelfinal-Gegner Kolumbien den bis dahin besten Spieler des Turniers regelrecht aus der Heim-WM geprügelt: Neymar musste beim 2:1-Sieg gegen James Rodriguez‘ Team in der 88. Spielminute Rotz und Wasser weinend auf der Trage vom Spielfeld ins Krankenhaus gebracht werden. Eine nationale Tragödie.

Brasilien liebt Neymar - doch in der Selecao bleibt er unvollendet

Seinen größten Triumph mit der Nationalmannschaft feierte Neymar 2016 so im Maracana, als er seine Selecao bei der Heim-Olympia zur Goldmedaille führte. Ansonsten ist lediglich noch der Confederations Cup 2013 als Titel mit Brasilien vermerkt. Bei der Copa America 2019, Brasiliens erstem und einzigem großen Titel seit 2007, war Neymar gar nicht im Turnier-Kader, fiel mit einer hartnäckigen Sprunggelenksverletzung monatelang aus.

Zwei Jahre später ging Barcas Kronprinz, der im Camp Nou die Elf auf dem Rücken trug, weil Messi die Zehn gehörte, dann weiter nach Paris Saint-Germain. Die Fabelsumme von 222 Millionen Euro war Neymar den Katari Scheichs wert, die sich vom damals 25-Jährigen erhofften, endlich den Henkelpott in den Prinzenpark zu holen. Ici, c‘est Paris. Ici, c‘est Neymar (Hier ist Paris, hier ist Neymar), eben.

Diese Rechnung ging leider nicht auf. Für PSG kam Neymar nie auf mehr als auf 30 Saisonspiele (wettbewerbsübergreifend). Zudem wurde er ab seiner zweiten Saison vom sechs Jahre jüngeren Kylian Mbappé in den Schatten gestellt. 2021 kam dann auch noch Messi zu PSG, für einen internationalen Titel reichte es dennoch nie.

Neymar muss nach Saudi-Arabien, weil ihn kein CL-Klub will

Bei Neymar sah es in diesem Transfer-Sommer lange ähnlich aus. PSG fand in Europa keinen Abnehmer für den Superstar, der noch bis 2025 an Paris gebunden war und dort laut L‘Equipe rund 40 Millionen Euro pro Jahr verdiente.