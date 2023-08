Unrühmliches Ende von Godíns Karriere: Mitspieler angegriffen und mit Waffen bedroht

Anstatt eines versöhnlichen Abschieds vom Profifußball erlebte Atlético -Legende Diego Godín ein unschönes Ende. Nicht etwa, weil er mit seinem Klub Vélez Sarsfield in seinem letzten Spiel 0:1 beim Club Atlético Huracán unterlag, sondern aufgrund von den Vorkommnissen nach der Partie. Denn die eigenen Fans lauerten einigen Spielern bei der Rückkehr ans Trainingsgelände auf und griffen sie an - sogar mit Waffengewalt.

„Wir kamen an (am Stadion, Anm. d. Red.), um unsere Autos zu holen und nach Hause zu fahren. Als wir herauskamen, war es schon dunkel, als uns die Autos der ‚Barra Brava‘ (Hooligan-Gruppe, Anm. d. Red.) entgegenkamen. Es waren wahrscheinlich fünf oder sechs von ihnen“, erklärte Gianluca Prestianni im Gespräch mit ESPN und führte fort: „Sie schlugen mir zweimal ins Gesicht, während sie mich an der Jacke packten. Ich hatte zu viel Angst, und meine Mannschaftskameraden wollten nicht nach Hause gehen, falls sie verfolgt würden“, betonte der 17-Jährige.