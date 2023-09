"Albtraum" bei AS Rom: Mourinho gerät nach Stolperstart unter Druck

Der Saisonstart verpatzt, die Stimmung schlecht: Welttrainer Jose Mourinho gerät bei der AS Rom in der italienischen Serie A zunehmend unter Druck.

„Wir verstehen den Schmerz unserer Fans - unserer ist doppelt so groß“, sagte der 60-Jährige im Anschluss an das peinliche 1:4 gegen Aufsteiger CFC Genua am Donnerstagabend.