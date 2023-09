Fabio Cannavaro - Die Legende, die schaffte, was keinem anderen gelang

Fabio Cannavaro genießt nicht nur in seiner italienischen Heimat Legendenstatus. Der Defensiv-Spezialist hat auch im Ausland Eindruck hinterlassen - und krönte im Jahre 2006 seine Karriere mit einer bis heute einzigartigen Auszeichnung. Doch was macht der italienische Weltstar eigentlich heute?

Profi-Debüt bei seinem Lieblingsverein

Mit 19 Jahren feierte Cannavaro schließlich sein Profi-Debüt für Neapel und debütierte bei einer 3:4-Niederlage gegen Juventus Turin in der Serie A. Der Italiener spielte sich schnell in die erste Elf und sammelte in drei Spielzeiten 68 Pflichtspieleinsätze. 1995 verließ er seine Heimatstadt allerdings und schloss sich dem AC Parma an, mit dem er in der Saison 1998/99 seine bis dahin erfolgreichste Saison spielte.