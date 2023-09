Fall Rubiales: Männer-Trainer de la Fuente vorgeladen

Im Fall Rubiales haben die spanischen Behörden am Freitag auch Luis de la Fuente, den Trainer der Männernationalmannschaft, als Zeugen vorgeladen. Der zuständige Richter rief den 62-Jährigen ebenso in den Zeugenstand wie den Kommunikationsdirektor des spanischen Fußball-Verbandes (RFEF), Pablo Garcia Cuervo, und weitere Mitarbeiter. De la Fuente und Garcia Cuervo sollen am 20. Oktober vor Gericht erscheinen.