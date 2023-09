Klopp bleibt mit Liverpool an ManCity dran

In den vergangenen Tagen hatte es vermehrt Berichte über einen möglichen Wechsel von Salah nach Saudi-Arabien gegeben. Unter anderem die Sender BBC und Sky Sports hatten berichtet, dass Al-Ittihad umgerechnet rund 175 Millionen Euro (150 Millionen Pfund) geboten habe.

Liverpool bleibt aktuell trotzdem hart und möchte seinen Top-Star nicht ziehen lassen. Salah selbst zeigte zumindest beim Sieg gegen Aston Villa deutlich, dass auch er mit seiner Zeit in Liverpool noch lange nicht abgeschlossen hat.

Premier League: Liverpool bleibt an Manchester City dran

Nach dem dritten Sieg in Folge bleibt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool dem englischen Fußball-Meister und Champions-League-Gewinner Manchester City auf den Fersen. Durch den Erfolg schoben sie sich in der Premier League auf den dritten Platz vor. Tabellenführer ManCity, der am Samstag ein 5:1 gegen den FC Fulham vorgelegt hatte, hat weiter zwei Punkte Vorsprung.