Lionel Messi: Eine Warnung für die Zukunft?

Ja, Nationaltrainer Lionel Scaloni wechselte Messi tatsächlich aus, erst das zweite Mal überhaupt unter seiner Führung und das erste Mal seit Juni 2019. Die über 80.000 Menschen in Buenos Aires feierten ihren Volkshelden zwar mit „Messi, Messi“-Rufen, doch in Argentinien diskutierten sie nach dem 1:0 (0:0) zum Start in die WM-Qualifikation gegen Ecuador vor allem über den körperlichen Zustand ihres Kapitäns.

Der „Beginn einer neuen Ära“

Messi hat um Auswechslung gebeten

Das Pensum der vergangenen Wochen scheint nicht spurlos an ihm vorüberzugehen. In 44 Tagen absolvierte er elf Spiele für seinen neuen US-Klub Inter Miami, spielte im Schnitt 81 Minuten pro Partie. Und mit Argentinien wartet am Dienstag in der Höhe von Bolivien gleich der nächste Kraftakt. Mit Messi?