Nach Tiktok-Wirbel: Osimhen trifft bei Auswärtssieg

Der Nigerianer, der von seinem eigenen Klub in einem Internetvideo verspottet worden war, sorgte mit seinem fünften Tor beim 4:0 (1:0)-Erfolg bei US Lecce für die Entscheidung.

Zwar stand Osimhen nicht in der Startelf, doch kurz nach seiner Einwechselung zu Beginn der zweiten Halbzeit traf er per Kopf (51.). Leo Östigard hatte Napoli in Führung gebracht (16.). In der Schlussphase erhöhten Gianluca Gaetano (88.) und Matteo Politano per Elfmeter (90.+5).