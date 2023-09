Frauen-WM: Norwegen-Coach Riise tritt zurück

Nach dem frühen Aus bei der Fußball-WM ist Hege Riise als Trainerin des norwegischen Nationalteams zurückgetreten. Dies gab der nationale Verband NFF am Freitag knapp vier Wochen nach der Achtelfinal-Niederlage gegen Japan (1:3) bekannt. Für die anstehenden Partien in der Nations League im September arbeite der Verband derzeit an einer „Übergangslösung“.